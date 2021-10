Ivan Perisic wird Inter Mailand wohl verlassen

Die Wege von Inter Mailand und Ivan Perisic werden sich in rund einem halben Jahr wahrscheinlich trennen.

Für Ivan Perisic gibt es offenbar keine Möglichkeit, seinen 2022 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Nach Angaben des “Corriere dello Sport” wird der Kroate Inter Mailand im Anschluss an diese Saison verlassen. Schon im Sommer hatte es anhaltende Gerüchte um einen Weggang Perisics gegeben.

Der 32-Jährige ist noch vor wenigen Wochen mit einer Rückkehr in die Bundesliga sowie einem Wechsel in die englische Premier League verbunden worden. Konkret wurde es aber nicht wirklich. Ein Transfer schon im Winter dürfte indes so gut wie ausgeschlossen sein.

Immerhin ist Perisic von Trainer Simone Inzaghi in neun von elf möglichen Spielen in der Serie A in der Startelf eingesetzt worden. Hinzu kommen zwei Mandate in der ersten Elf in der Champions League.

