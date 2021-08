Konkrete Offerte: Das bietet Chelsea für Romelu Lukaku

Der FC Chelsea macht bei seinen Bemühungen um eine Verpflichtung des Inter-Torjägers Romelu Lukaku Ernst: Die Londoner bieten 100 Mio. Euro Ablöse plus einen Spieler.

Lukaku steht bei den Londonern im Fokus, nachdem ein Transfer von Wunschstürmer Erling Haaland in diesem Sommer wegen der ablehnenden Haltung des BVB scheinbar unmöglich ist. Auch Inter möchte Lukaku eigentlich nicht abgeben. Doch Chelsea sieht eine gewisse Chance: Neben 100 Mio. Euro Ablöse soll auch Linksverteidiger Marcos Alonso in den Deal eingebunden werden. Laut “Sky Italia” ist die entsprechende Offerte in Italien bereits eingegangen – und abgelehnt worden. Inter will Lukaku zumindest für diesen Preis nicht abgeben. Ob noch weitere Offerten folgen, ist offen. Angeblich ist aber auch der 28-jährige Belgier selbst nicht unbedingt an einer Rückkehr in die Premier League interessiert.

psc 3 August, 2021 09:33