Lautaro Martinez erteilte Chelsea eine Absage

Der FC Barcelona wurde diesen Sommer wochenlang mit Inter-Stürmer Lautaro Martinez in Verbindung gebracht. Die Katalanen waren allerdings nicht der einzige Interessent für den argentinischen Torjäger.

Wie “tuttomercatoweb” berichtet, hat während seiner Grossoffensive auf dem Transfermarkt auch der FC Chelsea eine Anfrage beim 23-jährigen Nationalspieler platziert. Die Blues kassierten aber von Lautaro Martinez direkt eine Absage: Der Angreifer haben den Londonern klargestellt, dass er Inter zurzeit einzig für den FC Barcelona oder Real Madrid verlassen würde.

Vertraglich ist Martinez noch bis 2023 an die Nerazzurri gebunden. Im Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro enthalten. Inter möchte am liebsten verlängern.

psc 15 Oktober, 2020 16:33