Lautaro Martinez will bei Inter Mailand zur Klublegende werden

Der argentinische Angreifer Lautaro Martinez hat vor Jahresfrist bei Inter Mailand einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Und der 25-Jährige will tatsächlich noch sehr lange für die Nerazzurri auflaufen.

«Ich fühle mich wohl und bin hier glücklich. Ich hoffe, dass ich früher oder später zu einer Legende des Vereins werde. Ich habe letztes Jahr einen langfristigen Vertrag unterschrieben und denke nur an Inter. Wir visieren grosse Ziele an und ich hoffe auf diesem Weg weitermachen zu können», sagt der Torjäger nach dem dramatischen 4:3-Sieg gegen die Fiorentina gegenüber «Rai». Immer wieder wird Martinez auch mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Auch sein Berater betont aber immer wieder, dass sich der 40-fache Nationalspieler nur auf seine Aufgaben bei Inter und in der Nationalmannschaft konzentriert.

An einen Wechsel denkt Martinez derzeit jedenfalls nicht.

psc 24 Oktober, 2022 18:53