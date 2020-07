Lautaro Martinez muss sich wohl um ein Jahr gedulden

Lautaro Martinez soll sich mit dem FC Barcelona prinzipiell einig sein. Inter möchte den Argentinier allerdings in diesem Sommer nicht ziehen lassen.

Dass Lautaro Martinez beim FC Barcelona ganz oben auf der Wunschliste steht, dürfte mittlerweile wohl klar sein. Der Angreifer von Inter Mailand soll sich wohl mit den Katalanen sogar schon einig sein, was Vertragslänge und Gehalt angeht. Zu einem Wechsel wird es aber scheinbar erst im Sommer 2021 kommen.

Zwar hatte mit Giuseppe Marotta Inters Klubboss zuletzt erklärt, dass der argentinische Nationalspieler beim Verein keinen Wechselwunsch hinterlegt habe, gemäss “Gazzetta dello Sport” entsprechen diese Aussagen aber nicht der Wahrheit: Lautaro möchte unbedingt zum FC Barcelona.

Und so will die spanische Sportzeitung “AS” aus dem Umfeld des 22-Jährigen bestätigt bekommen haben, dass der Angreifer, der in Mailand einen Kontrakt bis 2023 besitzt, noch ein Jahr warten muss, bis er zu Barça wechseln kann. Seine Ausstiegsklausel bei den Nerazzurri ist bereits abgelaufen, weshalb sich Inter dadurch in einer stärkeren Verhandlungsposition als noch zuvor befindet.

adk 19 Juli, 2020 10:49