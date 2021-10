Inter-Fans jubeln: Lautaro Martinez hat den neuen Vertrag unterzeichnet

Wie Transferexperte Fabrizio Romano twittert, hat der argentinische Torjäger am Donnerstagmorgen einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2026 unterzeichnet. Dabei wurde die bislang enthaltene Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro gestrichen. Die Nerazzurri werden die Unterschrift von Martinez in den kommenden Tagen bestätigen.

Der 24-Jährige stürmt seit Sommer 2018 für den amtierenden italienischen Meister und fühlt sich im Verein sehr wohl. Auch deshalb hat er sich für eine langfristige Verlängerung entschieden.

Lautaro Martinez has just signed his new contract with Inter, confirmed. Deal completed and paperworks signed today morning. Official announcement in the next few days. ⚫️🔵🇦🇷 #Inter

New contract will be until June 2026. The release clause [€111m] has been removed. pic.twitter.com/qWgU37AgxX

