Lautaro Martinez: “Plane nicht, Inter zu verlassen”

Lautaro Martinez dementiert Gerüchte, wonach er nach der Saison Inter verlassen könnte. Der Argentinier betont indes, in Mailand bleiben zu wollen.

Bei Inter ist der aktuelle Arbeitsvertrag von Lautaro Martinez noch bis 2023 datiert. Und dennoch gibt es zahlreiche Spekulationen, die ihn mitunter bei Real und Atlético Madrid ins Gespräch bringen.

Auf die Gerüchte angesprochen, sagte der Angreifer nun aber bei “Sky Sport Italia”: “Ich bin sehr glücklich bei Inter und plane nicht, den Verein zu verlassen.” In diesem Zuge verriet Martinez sogar, dass an einer Verlängerung in Mailand gearbeitet werde. Wann dies erfolgt, gilt es jedoch abzuwarten.

adk 16 Mai, 2021 11:41