“Lautaro Martinez sagte Real Madrid ab”

Lautaro Martinez geniesst bei vielen Topklubs grosse Popularität. In jungen Jahren erteilte Inter Mailands Topstürmer einst Real Madrid eine Absage.

Lautaro Martinez hatte sich während seiner Zeit bei Racing Club die Möglichkeit eröffnet, sich Real Madrid anzuschliessen. “Als er noch in der Jugend spielte und gerade 18 Jahre alt war, hat Lautaro Madrid abgesagt”, erzählt Racing-Club-Präsident Victor Blanco der “Mundo Deportivo”. “Sie kamen hierher, haben sich nach ihm erkundigt und wollten in per Leihe mit einer beachtlichen Summe als Kaufoption verpflichten.”

Zum damaligen Zeitpunkt bekannte sich Martinez allerdings zu seinem Jugendklub und ging erst im Sommer 2018 den Weg nach Europa. Inter Mailand sicherte sich für 25 Millionen Euro das Spielrecht des brillierenden Angreifers, der in der aktuell unterbrochenen Spielzeit auf 16 Tore und vier Vorlagen kommt.

Martinez steht Medienberichten zufolge beim FC Barcelona ganz hoch im Kurs. Dort ist der 22-Jähriger als langfristiger Nachfolger für Luis Suarez vorgesehen. Martinez kann Inter in den ersten beiden Juli-Woche via Ausstiegsklausel für festgeschriebene 111 Millionen Euro verlassen.

aoe 4 April, 2020 11:43