Lautaro träumte von Messi – jetzt winkt Inter-Verlängerung

Lautaro Martinez gibt zu, dass er im letzten Sommer davon träumte, gemeinsam mit Lionel Messi für den FC Barcelona zu spielen. Solche Gedankengänge sind nun aber passé, er hofft auf eine Verlängerung bei Inter Mailand.

Lange Zeit war Lautaro Martinez mit einem vermeintlichen Wechsel zum FC Barcelona verbunden worden. Finanziell konnten sich die Blaugrana und Inter Mailand allerdings nicht verständigen. Der 23-Jährige hätte nur allzu gerne mit Lionel Messi auch auf Klubebene zusammengespielt.

“Es war ein grosser Traum für mich”, gibt Lautaro in einem Interview mit “Sportweek” zu. Er meint damit alltäglich an der Seite von Messi zu stehen. “Es ist unglaublich, mit ihm zu spielen. Er ist der beste Spieler der Welt und ich habe das Glück, mit ihm in der Nationalmannschaft zu spielen. Er ist eine Inspiration für junge Spieler.”

In Mailand steht Lautaro noch bis 2023 im Wort. Für Messis Landsmann ist ein Wechsel inzwischen gar kein Thema mehr. Stattdessen hofft Lautaro darauf, demnächst seine Unterschrift unter einem neuen Vertrag setzen zu dürfen.

“Ich bin glücklich bei Inter, Mailand ist eine grossartige Stadt. Mein Agent und der Verein sind im Gespräch, ich bin da ganz gelassen. Ich will nur alles für Inter geben, dann werden wir eine Einigung erzielen”, sagt der Inter-Star.

aoe 16 Januar, 2021 15:49