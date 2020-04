Lionel Messi ist wütend und dementiert Inter-Gerüchte

In dieser Woche sind Gerüchte aufgetaucht, wonach es Barça-Urgestein Lionel Messi zu Inter Mailand ziehen könnte. Diesen widerspricht der 32-Jährige nun in einem wütenden Instagram-Beitrag.

In seiner Story geht der Superstar sowohl auf diese Gerüchte, die sowohl in Italien wie auch in seiner Heimat Argentinien hartnäckig verweilten, ein. Lionel Messi bezieht sich auf Geschichten des argentinischen Portals “TNT Sports”, das ausserdem behauptete der Zauberfloh hätte die Kaution für Ronaldinho bezahlt, damit dieser aus dem Gefängnis in Paraguay entlassen wurde.

Messis durchaus gehässiger Kommentar: “Diese Nachrichten sind falsch und das gilt auch für die Berichte über Newell’s. Beide stimmen nicht. Zum Glück schenkt ihnen niemand Glauben …”

Der ehemalige Inter-Präsident Massimo Moratti behauptete, dass es bereits Gespräche und Verhanldungen über einen Messi-Wechsel zu den Nerazzurri gäbe. Dies ist also nicht korrekt.

Messi steht bei Barça aktuell bis 2021 unter Vertrag. Wiederholt betonte er, dass er seine Karriere da beenden möchte.

psc 10 April, 2020 10:39