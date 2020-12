Lukaku-Doppelpack hält Inter-Hoffnungen am Leben

Ein Doppelpack von Romelu Lukaku und ein umstrittenes, letztlich aberkanntes Offside-Tor von Gladbach ermöglichen Inter Mailand einen Auswärtssieg und halten die Hoffnungen der Italiener am Leben.

Dank dem 3:2-Sieg bei den Fohlen kommen die Nerazzurri auf fünf Zähler. Gladbach steht einen Spieltag vor Schluss bei 8 Punkten, ist aber vor der Direktbegegnung gegen Real Madrid, das zuvor in der Ukraine bei Shakhtar mit 0:2 verliert, auch noch nicht durch. Vor dem letzten Spieltag haben in dieser Gruppe tatsächlich alle vier Mannschaften noch Chancen auf die Quali für die K.o.-Phase.

Auch in Gruppe D ist hinter dem qualifizierten Liverpool mit den nur durch einen Punkt getrennten Atalanta und Ajax ein spannendes Fernduell garantiert. In Gruppe A steht sogar eine Direktbegegnung für den zweiten Gruppenplatz an: Red Bull Salzburg empfängt Atlético am letzten Spieltag und könnte durch den zweiten Sieg in der Gruppenphase die Quali hinter Leader FC Bayern schaffen.

psc 1 Dezember, 2020 22:58