Lukaku über Zukunft bei Inter: «Ich möchte hier weitermachen»

Romelu Lukaku würde gerne über seine Leihe hinaus bei Inter Mailand bleiben. Der Stürmer schildert die Gründe.

Offiziell ist Romelu Lukaku noch bis Saisonende vom FC Chelsea an Inter Mailand verliehen. «Ich hoffe, auch in Zukunft bei Inter zu bleiben. Ich möchte hier weitermachen, da ich diesen Verein liebe, wir werden mit Chelsea sprechen, um eine Lösung zu finden», so der 29-Jährige bei «Sky».

Der Belgier führt aus: «Todd Boehly (Chelseas Klubboss; Anm. d. Red.) hat beschlossen, mich gehen zu lassen, nachdem ich ihm die Wahrheit über meine Beziehung zu Tuchel gesagt habe.» Die Beziehung zwischen dem Torjäger und dem damaligen Übungsleiter der Londoner wirkte angespannt – Lukaku konnte bei den Blues nicht an sein Leistungsoptimum anknüpfen.

adk 1 Januar, 2023 16:02