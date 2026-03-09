Manuel Akanji findet Erklärung für Inter-Niederlage gegen Milan

Inter Mailand hat in dieser Saison beide Stadtderbys gegen Milan mit 0:1 verloren. Abwehrspieler Manuel Akanji kennt die Gründe.

In der jüngsten Ausgabe des Derby della Madonnina am Sonntagabend waren die Nerazzurri aus Sicht des Schweizers schlicht nicht «gut genug», wie er nach der Partie gegenüber «CBS Sports» betont. Akanji sagt, dass Milan genau so gespielt habe, wie Inter es erwartet hatte. Am Ende waren die Rossoneri dennoch erfolgreich. «Wir hatten viele Fehlpässe und viele Duelle, die wir verloren haben. Oder wir gaben ihnen gute Chancen durch leichte Ballverluste. Ausserdem haben wir in einigen Situationen nicht gut verteidigt und das hat uns am Ende das Spiel gekostet», lautet die schonungslose Analyse des Schweizer Nationalspielers.

Trotz der Niederlage führt Inter in der Serie A-Tabelle noch immer mit sieben Punkten Vorsprung vor Milan.

Akanji weist auch auf die Unterschiede zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison im vergangenen November hin. Damals hatte Inter aus seiner Sicht zahlreiche Chancen und hätte die Partie unbedingt gewinnen müssen. Diesmal war die Leistung der eigenen Mannschaft aus seiner Sicht hingegen viel schlechter. «Es waren einfach viel zu viele Fehler dabei», so der 30-Jährige.

Am kommenden Samstag empfängt Inter zu Hause Atalanta. Nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League und der Niederlage im Derby muss wieder ein Sieg her. Bergamo bekommt es seinerseits am Dienstag in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel zu Hause mit dem FC Bayern zu tun über.