Manuel Akanji wird nach Scudetto aus einem Grund besonders gefeiert

Die beiden Schweizer Manuel Akanji und Yann Sommer haben bei Inter Mailand allen Grund zum Jubeln: Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Parma sichern sie sich mit den Nerazzurri den Scudetto. Für den Nati-Verteidiger gibt es von Experten und Analysten besonders grosses Lob.

Akanji wechselte im vergangenen Sommer auf Leihbasis mit Kaufoption von Manchester City zu Inter. Transfers von Abwehrspielern aus der Premier League in die Serie A sind in der Vergangenheit auch schon schiefgelaufen, da die Ansprüche an Verteidiger in Italien andere sind als auf der Insel. Akanji hatte mit der Umstellung jedoch keinerlei Probleme: Er übernahm in der Mannschaft von Trainer Chivu von Beginn an eine zentrale Rolle und hat – mit einigen wenigen Ausnahmen – sehr solide und starke Leistungen gezeigt. Italienische TV-Experten bezeichnen ihn in dieser Saison als besten Neuzugang von Inter.

Bezeichnend ist auch, dass die Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro rasch aktiviert wurde. Akanji könnte in Zukunft gemeinsam mit Yann Bisseck das Stammduo in der Innenverteidigung bilden. Vorerst konzentriert er sich nun auf den angestrebten Gewinn des Doubles: Am 13. Mai steigt das Finale der Coppa Italia zwischen Lazio und Inter.

Danach steht für Akanji mit der Weltmeisterschaft dann ein weiteres grosses Highlight ins Haus.