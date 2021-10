Materazzi warf Arnautovic aus der Inter-Kabine

Marko Arnautovic ist für seine direkte und manchmal auch etwas überbordende Art bekannt. Italiens früherer Nationalspieler Marco Materazzi hat jetzt eine Anekdote erzählt, die es in sich hat.

Es geht um einen Vorfall aus der Saison 2009/2010 als die beiden gemeinsam für Inter Mailand aufliefen. Arnautovic war damals erst 20-jährig, aber bereits voll und ganz von sich überzeugt. “Er trat vor uns und meinte allen Ernstes, er werde in sechs Monaten besser sein als Zlatan Ibrahimovic”, erzählt Materazzi anlässlich des Festival des Sports in Trient. Dass Arnautovic über viel Qualität verfügt, sah der Verteidiger sofort. Dennoch wollte er den Jungspund nach dessen Ansage auf den Boden der Tatsachen zurückholen und wies den Stürmer zurecht: “Ich musste ihn aus der Kabine werfen und habe ihm geraten, vor der Türe etwas runterzukommen.”

Trotz dieser Geschichte hat Materazzi eine hohe Meinung von Arnautovic behalten und respektiert die Karriere des mittlerweile 32-Jährigen, der seit diesem Jahr wieder in Italien (FC Bologna) spielt: “Er hat eine tolle Karriere hingelegt, bewiesen, dass er sich in der Premier League behaupten kann. Auch in Bologna schlägt er sich nun sehr gut.”

psc 11 Oktober, 2021 16:22