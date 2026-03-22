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Marcus Thuram liebäugelt mit England

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 11:31
Marcus Thuram liebäugelt mit England

Bei Inter Mailand könnte sich im Sommer ein prominenter Abgang anbahnen: Marcus Thuram steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Der französische Nationalstürmer soll einen Wechsel in die Premier League bevorzugen, obwohl auch finanziell lukrative Angebote aus Saudi-Arabien im Raum stehen.

Nach Informationen von «FC Inter News» haben sowohl Aston Villa als auch Newcastle United bereits ihr Interesse hinterlegt und erste Schritte unternommen. Der 28-Jährige gehört bei Inter zu den wichtigen Offensivkräften und bringt mit 31 Länderspielen für Frankreich auch reichlich internationale Erfahrung mit. In der laufenden Serie-A-Saison kommt Thuram auf sieben Tore und drei Vorlagen in 22 Einsätzen.

Ein Transfer dürfte allerdings kein Selbstläufer werden. Thurams Vertrag läuft noch bis Juni 2028, zudem fordert Inter laut aktuellen Berichten mindestens 65 Millionen Euro für einen Verkauf. Hinzu kommt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 85 Millionen Euro, die ab Juli greift. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 60 Millionen Euro taxiert – entsprechend hoch dürfte die Hürde für interessierte Klubs sein

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