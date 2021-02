Martinez bestätigt Vertragsverlängerung bei Inter

Seit Wochen laufen die Vertragsverhandlungen zwischen Inter Mailand und Lautaro Martinez. Die Unterredeungen stehen kurz vor dem erfolgreichen Abschluss.

Lautaro Martinez wird seinen Vertrag bei Inter Mailand vorzeitig verlängern. Der Starstürmer des italienischen Topklubs bestätigt im Interview mit der “Gazzetta dello Sport” ausserdem, dass er Verhandlungen mit dem FC Barcelona führte.

“Es ist wahr, ich war in Verhandlungen mit Barcelona. Ich war klar mit Conte, ich habe ihm gesagt: ‘Ich denke nur an Inter, das wird mich nicht beeinflussen.’ Aber das gehört alles der Vergangenheit an, ich werde eine Vertragsverlängerung bei Inter unterschreiben”, so Lautaro, dessen aktueller Vertrag noch eine Laufzeit bis 2023 besitzt.

Wann der Verein die Verlängerung bekanntgeben werde, wisse er allerdings nicht. Der 23-Jährige will den Fokus jetzt ohnehin voll auf das Sportliche richten. “Meine Zukunft ist hier, ich sehe mich für lange Zeit in Mailand”, sagt Lautaro, der sich pudelwohl in der Lombardei fühlt. “Ich mag alles an dieser Stadt. Das Essen, die Fans, die Mannschaft. Ich habe nur positive Gefühle.”

Nach aktuellem Stand zählt der argentinische Nationalspieler starke 13 Tore und sechs Vorlagen in 23 Serie-A-Auftritten. Inter führt das Klassement mit vier Punkten vor Stadtrivale AC Mailand an.

aoe 27 Februar, 2021 12:06