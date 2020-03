Mauro Icardi steht auf der Shortlist von Real Madrid

Der argentinische Torjäger Mauro Icardi spielt auch in den Überlegungen von Real Madrid eine wichtige Rolle.

Der 27-jährige Angreifer ist in dieser Saison von Inter Mailand an Paris St. Germain ausgeliehen und hat in 31 Spielen 20 Treffer erzielt. Noch ist unklar, ob die Franzosen die Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro ziehen. Möglich ist aber auch, dass Icardi im Sommer direkt weiterverkauft wird.

Neben Juventus buhlt laut “Mundo Deportivo” Real Madrid intensiv um den Angreifer. Die Madrilenen wollen neben Karim Benzema einen weiteren Topstürmer etablieren. Luka Jovic, der im vergangenen Sommer kam, konnte die Erwartungen nicht erfüllen und könnte für die kommende Saison verliehen oder gar verkauft werden. Icardi ist eine valable Alternative.

