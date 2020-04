Mauro Icardi im Tausch für 2 Spieler zu Juve?

Juventus buhlt weiterhin um Torjäger Mauro Icardi, der aktuell von Inter Mailand an Paris St. Germain ausgeliehen ist. Jetzt wird über ein mögliches Tauschgeschäft spekuliert.

PSG verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro, die sie zu ziehen gedenken. Laut “Gazzetta dello Sport” versucht Juve die Pariser für ein Tauschgeschäft zu erwärmen: Mauro Icardi soll demnach für das Duo Miralem Pjanic und Alex Sandro den Weg nach Turin finden.

Zumindest der 27-jährige Argentinier könnte sich durchaus wechselwillig zeigen. Dem Vernehmen nach möchte er nach einer Saison in Paris gerne nach Italien zurückkehren und wieder in der Serie A spielen. Dort war der frühere Barça-Junior in der Vergangenheit bereits für Inter und auch für Sampdoria tätig.

psc 20 April, 2020 13:28