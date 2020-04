Mauro Icardi will unbedingt und nur zu einem Klub

Der argentinische Torjäger Mauro Icardi ist in dieser Saison von Inter an PSG ausgeliehen. Die Zukunft sieht der 27-Jährige allerdings bei keinem dieser beiden Vereine.

Vielmehr zieht es Icardi zu Juventus. Laut “Sport Mediaset” will der Stürmer in Zukunft unbedingt für die Turiner auflaufen. Diese zeigen schon seit geraumer Zeit Interesse an ihm, konnten bislang aber nicht reüssieren.

Dies könnte sich nun ändern. PSG verfügt zwar über eine Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro, allerdings soll Icardi ein Vetorecht besitzen. Von diesem könnte er Gebrauch machen. Bei Inter hat er definitiv keine Zukunft mehr. Angeblich könnte es zu einem Tauschmit Juan Cuadrado kommen.

Auch Napoli bekundet Interesse, scheint aber chancenlos zu sein.

psc 23 April, 2020 09:58