Milan unterbreitet D’Ambrosio Vertragsangebot

Nach über sieben Jahren könnte Danilo D’Ambrosio seine Zelte bei Inter Mailand abbrechen. Ausgerechnet Stadtrivale AC Mailand beschäftigt sich mit einer Verpflichtung.

Vom blauen in den roten Stadtteil: Der AC Mailand bereitet offenbar den Wechsel von Danilo D’Ambrosio vor. Laut einem Bericht des italienischen “Sky”-Ablegers befinden sich die Rossoneri in Gesprächen mit dem rechten Aussenverteidiger, dessen Vertrag bei Inter Mailand in wenigen Wochen ausläuft.

Inter sei zwar bereit, die Zusammenarbeit noch mal zu verlängern. Allerdings gehe von den Nerazzurri lediglich die Bereitschaft aus, D’Ambrosio für ein weiteres Jahr zu binden. Der 32-Jährige will sich jedoch längerfristig absichern und könnte im Zweijahresangebot von Milan die interessantere Offerte sehen.

D’Ambrosio kommt auf seiner Seite in dieser Saison lediglich auf 20 Pflichtspiele mit etwas mehr als 700 Einsatzminuten. Der gebürtige Neapolitaner steht bereits seit Januar 2014 bei Inter im Wort. Damals kam er für rund vier Millionen Euro vom FC Turin. Seither absolvierte D’Ambrosio 229 Partien.

aoe 17 April, 2021 10:26