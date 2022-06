Mit 36 Jahren ist Schluss: Kolarov beendet seine Karriere

Aleksandar Kolarov beendet seine aktive Karriere als Profifussballer. Der 36-Jährige verlängert seinen Vertrag bei Inter damit nicht.

Mit 36 Jahren hat Aleksandar Kolarov den Entschluss gefasst: Schluss mit der Profikarriere. Der 94-fache serbische Nationalspieler, zuletzt für Inter Mailand aktiv, wird nicht weitermachen – und die Fussballschuhe dafür an den Nagel hängen.

Kolarov spielte unter anderem für Manchester City, Lazio Rom, AS Rom sowie Inter Mailand. In der zurückliegenden Saison kam er für die Mailänder nur noch in vier Pflichtspielen zum Einsatz.

adk 19 Juni, 2022 12:46