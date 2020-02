Mourinho: Eriksen sagte gleich, dass er gehen wird

Tottenham hat Christian Eriksen im Januar in Richtung Inter Mailand ziehen lassen. José Mourinho war von Anfang an in den Entschluss des dänischen Spielmachers eingeweiht.

Für rund 20 Mio. Euro verkauften die Spurs Christian Eriksen, dessen Vertrag ohnehin im Sommer ausgelaufen wäre, an Inter Mailand. “Am Tag, an dem ich hier ankam, hat er mir gleich mitgeteilt, dass er seinen Vertag nicht verlängern wird”, wird Tottenham-Coach José Mourinho von der “Daily Mail” zitiert. “Christian (Eriksen) hat mir mitgeteilt, dass die Entscheidung steht und dass es keinen Weg zurück gibt. Von diesem Moment an habe ich versucht, das Team um ihn zu bauen.”

Deshalb fand der Offensivspieler unter dem Portugiesen auch wenig Beachtung “Das war der Grund, weshalb ich ihn nicht oft spielen lassen habe”, begründet Mourinho, der Eriksen trotz allem für seine “positive und respektvolle Art” schätzt.

adk 2 Februar, 2020 17:10