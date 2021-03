Neuer Stürmer: Inter nimmt Muriel ins Visier

Inter Mailand ist für die kommende Saison umtriebig auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Der sich in aller Munde befindliche Luis Muriel soll ins Visier der Nerazzurri geraten sein.

Luis Muriel (29) reiht sich offenbar in die schon lange Liste an Angreifern ein, die Inter Mailand für die kommende Saison auf dem Zettel stehen hat. Darüber berichtet die italienische Sportzeitschrift “Gazzetta dello Sport”.

Inter führt das italienische Klassement an, ist aber schon in der Gruppenphase aus der Champions League ausgeschieden. Intern soll die fehlende Kaderbreite in der Offensive dafür verantwortlich gemacht werden. Für den zentralen Sturm wollen die Nerazzurri daher nachrüsten.

Muriel würde aufgrund seines explosiven Tempos perfekt in den vom Umschaltspiel geprägten Fussball von Inter-Trainer Antonio Conte passen. Mit 16 Saisontoren ist Muriel hinter seinem vielleicht baldigen Teamkollegen Romelu Lukaku (19 Tore) und Cristiano Ronaldo (23) drittbester Torjäger der Serie A.

Es darf jedoch ein grosses Fragezeichen dahinter gesetzt werden, ob Atalanta Bergamo seinen Starspieler bei einem noch bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig abgeben würde. Aufgrund von Muriels Alter soll eine Ablösezahlung zwischen 25 und 30 Millionen Euro ausreichend sein.

aoe 27 März, 2021 11:02