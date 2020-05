Inter prüft Barça-Offerte für Lautaro Martinez

Der FC Barcelona hat für Torjäger Lautaro Martinez ein erstes offizielles Angebot eingereicht. Inter Mailand geht über die Bücher.

Die Nerazzurri prüfen die Offerte nun erst einmal. Laut “Sport” bieten die Katalanen 50 Mio. Euro Ablöse plus zwei Spieler. Angeblich soll sich Inter-Coach Antonio Conte insbesondere für Arturo Vidal, Samuel Umtiti und Junior Firpo interessieren. Welches Duo für Lautaro Martinez weichen könnte, ist bislang noch nicht bekannt.

Mit Barça soll sich der 22-Jährige bereits über einen Vertrag geeinigt haben. Nun könnten sich auch die Klubs auf eine Ablöse einigen. Grundsätzlich verfügt Martinez über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro. Aus finanziellen Gründen will der La Liga-Klub aber lieber noch Spieler in den Deal integrieren und die Summe dadurch drücken.

psc 27 Mai, 2020 11:33