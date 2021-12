Inter bestätigt die Vertragsauflösung mit Christian Eriksen

Christian Eriksen hat seinen bis 2024 gültigen Vertrag bei Inter Mailand aufgelöst.

Nachdem beim dänischen Fussballprofi nach seinem Herzstillstand an den Europameisterschaften ein Defibrillator eingesetzt wurde, darf er in Italien nicht mehr spielen. Aufgrund dieser Tatsache machte ein Engagement bei den Nerazzurri keinen Sinn mehr. Am Freitag gibt Inter nun offiziell bekannt, dass der noch zweieinhalb Jahre gültige Kontrakt im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Eriksen trainiert zurzeit bei seinem Stammklub Odense in Dänemark und will seine Laufbahn fortsetzen. Ab sofort ist er frei für ein Engagement bei einem neuen Verein.

Eriksen stiess Anfang 2020 von Tottenham zu Inter und bestritt insgesamt 43 Serie A-Spiele. Weitere werden nicht mehr hinzukommen.

psc 17 Dezember, 2021 15:11