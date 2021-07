Offiziell: Inter löst Vertrag mit João Mario auf

Inter Mailand hat den Vertrag mit seinem portugiesischen Mittelfeldspieler João Mario aufgelöst.

Der 28-jährige Ex-Nationalspieler war in den letzten beiden Jahren jeweils ausgeliehen, zunächst an Lokomotive Moskau und in der vergangenen Spielzeit in seine Heimat an Sporting. Sein Vertrag bei Inter wäre nun noch für ein weiteres Jahr gelaufen. Die Nerazzurri und João Mario haben sich aber darauf verständigt, den Kontrakt vorzeitig aufzulösen. Der Spielmacher ist somit ab sofort ein Free Agent. Sein Weg soll angeblich zu Benfica führen, wo er wohl einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterzeichnen wird.

psc 12 Juli, 2021 17:09