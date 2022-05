Wie italienische Medien und auch “Bild”-Chefreporter Tobias Altschäffl berichten, möchte Dybala innerhalb der Serie A zu Inter Mailand wechseln. Die Nerazzurri stecken bereits in Verhandlungen mit dem Torjäger, es geht noch um die finanziellen Rahmenbedingungen.

Der langjährige Juve-Stürmer könnte woanders möglicherweise mehr verdienen. Er scheint aber sowohl einen Wechsel in die Premier League wie auch einen Transfer zum FC Bayern abzulehnen.

Update about the Dybala/Bayern rumors: the player wants to go to Inter Mailand, as reported. A move to Inter is very likely.

— Tobi Altschäffl (@altobelli13) May 20, 2022