Perfekt: Ösi-Profi Valentino Lazaro unterschreibt in Portugal

Der österreichische Nationalspieler wird für die aktuelle Saison wie angekündigt an Benfica ausgeliehen.

Der Topklub aus Lissabon hat die Ankunft des 25-jährigen Flügelspielers am Dienstag offiziell bestätigt. Nach der einjährige Leihe greift eine Kaufpflicht in Höhe von 8,5 Mio. Euro. Lazaro wird also voraussichtlich längerfristig bei Benfica bleiben. Nach zwei Jahren verlässt er Inter wieder ohne sich beim Serie A-Klub durchgesetzt zu haben. Die Nerazzurri haben in diesem Sommer Denzel Dumfries verpflichtet, woraufhin Lazaro nicht mehr benötigt war. Angeblich interessierte sich auch Borussia Dortmund zwischenzeitlich für ihn. Die Entscheidung fiel aber zu Gunsten Benficas.

psc 31 August, 2021 15:28