PSG & Chelsea überbieten sich mit Angeboten für Achraf Hakimi

Paris St. Germain und der FC Chelsea wollen sich Inter Mailands Rechtsverteidiger Achraf Hakimi krallen und starten ein Bieter-Duell.

Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” möchten die Blues die beiden Verteidiger Emerson Palmieri and Andreas Christensen integrieren, um die Ablöse etwas zu senken. Damit sind die Nerazzurri allerdings nicht einverstanden. Inter möchte für Hakimi nur Bargeld und keine neuen Spieler.

PSG seinerseits bot angeblich 60 Mio. Euro plus Leandro Paredes. Auch dieses Angebot nimmt der Serie A-Klub nicht an. Stattdessen soll der marokkanische Nationalspieler eine Summe von 75 bis 80 Mio. Euro einbringen. Im vergangenen September zahlte Inter für den 22-Jährigen 45 Mio. Euro an Real Madrid.

psc 9 Juni, 2021 11:52