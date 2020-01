Real Madrid steigt ins Rennen um Lautaro Martinez ein

Neben dem FC Barcelona bekundet auch Erzrivale Real Madrid gesteigertes Interesse an Inter-Torjäger Lautaro Martinez.

Der 22-jährige Argentinier ist neben Romelu Lukaku die grosse Figur im Sturm von Inter Mailand und massgeblich am guten Lauf in dieser Saison beteiligt. Laut “Sport” sind die beiden spanischen Topklubs beide an einem Engagement von Lautaro Martinez interessiert.

Dies ist grundsätzlich möglich, da im bis 2023 gültigen Kontrakt eine Ausstiegsklausel von 111 Mio. Euro besteht. Inter möchte den Vertrag unbedingt verlängern und diese Klausel erhöhen oder ganz streichen. Immerhin: Gerade in dieser Woche hat der Youngster öffentlich verkünden lassen, dass er sich bei den Nerazzurri sehr wohl fühlt.

psc 8 Januar, 2020 17:49