SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nur nach Europa

Real Madrid plant Leihewechsel für Mastantuono

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 16:22
Real Madrid plant Leihewechsel für Mastantuono

Franco Mastantuono von Real Madrid steht vor einer Leihe in der kommenden Saison. Der 18-jährige argentinische Offensivspieler soll an einen europäischen Klub ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

Laut Matteo Moretto bevorzugt Real Madrid eine Leihe nach Europa statt einer Rückkehr zu River Plate. Inter Mailand zählt zu den italienischen Klubs mit dem grössten Interesse an Mastantuono.

Auch die Fiorentina hat laut Fabrizio Romano Interesse an einer möglichen Leihe. Der Transfer würde ähnlich wie bei Nico Paz strukturiert werden, was es Real Madrid ermöglichen würde, die Kontrolle zu behalten und eine Rückkaufoption ab dem folgenden Jahr zu haben.

Die AS Roma ist ebenfalls eine potenzielle Option für Mastantuono, falls Matías Soulé den Klub verlässt. Die Roma ist an einer einfachen Leihe ohne Kaufoption interessiert. Der 18-Jährige sucht nach einem einjährigen Leihwechsel für mehr Spielzeit – eine Entscheidung, die nach einem Treffen mit José Mourinho getroffen wurde.

Weitere italienische Klubs, darunter der AC Mailand, haben ebenfalls Interesse an einer Leihe bekundet. Eine finale Entscheidung wird bis Ende dieser Woche erwartet.

Mastantuono kam im Sommer 2025 für 45 Millionen Euro von River Plate zu Real Madrid. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei 45 Millionen Euro.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Nur nach Europa

Real Madrid plant Leihewechsel für Mastantuono

30.07.2026 - 16:22
Nur noch eine Frage von Stunden

Wechsel von City-Star zu Real Madrid steht kurz bevor

30.07.2026 - 09:55
Leipzig braucht noch einen Ersatz

Wechsel von Yan Diomandé zu Real Madrid rückt näher

29.07.2026 - 17:13
Verlängerung folgt

Viel Aufregung um nichts: Vinicius bleibt bei Real

28.07.2026 - 17:41
Wunsch des Spielers respektieren

ManCity könnte bei Rodri wegen Real-Interesse jetzt doch einknicken

28.07.2026 - 15:46
Nicht erste Wahl

José Mourinho plant bei Real Madrid nicht mit Camavinga

27.07.2026 - 17:51
Begehrter Portugiese

Ex-FCB-Profi Renato Veiga steht im Fokus von Real Madrid

27.07.2026 - 15:50
Nach dem Urlaub

Yan Diomande ist erst einmal zurück in Leipzig

27.07.2026 - 13:11
Real noch in der Pole-Position

PSG mischt sich im Rennen um Rodri ein

26.07.2026 - 08:24
ManCity will Weltmeister halten

PSG mischt im Rodri-Poker mit – auch Barça meldet sich

25.07.2026 - 16:42