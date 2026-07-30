Real Madrid plant Leihewechsel für Mastantuono

Franco Mastantuono von Real Madrid steht vor einer Leihe in der kommenden Saison. Der 18-jährige argentinische Offensivspieler soll an einen europäischen Klub ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

Laut Matteo Moretto bevorzugt Real Madrid eine Leihe nach Europa statt einer Rückkehr zu River Plate. Inter Mailand zählt zu den italienischen Klubs mit dem grössten Interesse an Mastantuono.

Auch die Fiorentina hat laut Fabrizio Romano Interesse an einer möglichen Leihe. Der Transfer würde ähnlich wie bei Nico Paz strukturiert werden, was es Real Madrid ermöglichen würde, die Kontrolle zu behalten und eine Rückkaufoption ab dem folgenden Jahr zu haben.

Die AS Roma ist ebenfalls eine potenzielle Option für Mastantuono, falls Matías Soulé den Klub verlässt. Die Roma ist an einer einfachen Leihe ohne Kaufoption interessiert. Der 18-Jährige sucht nach einem einjährigen Leihwechsel für mehr Spielzeit – eine Entscheidung, die nach einem Treffen mit José Mourinho getroffen wurde.

Weitere italienische Klubs, darunter der AC Mailand, haben ebenfalls Interesse an einer Leihe bekundet. Eine finale Entscheidung wird bis Ende dieser Woche erwartet.

Mastantuono kam im Sommer 2025 für 45 Millionen Euro von River Plate zu Real Madrid. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei 45 Millionen Euro.