Romelu Lukaku ist Europa League-Spieler der Saison

Inter-Stürmer Romelu Lukaku wird im Rahmen der Auslosung der Europa League-Gruppenphase zum besten Europa League-Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet.

In sechs Partien in der K.o.-Phase erzielte der 27-jährige Belgier sieben Treffer. Er war in jedem Spiel erfolgreich. Mit Inter erreichte er zudem das Finale, wo die Nerazzurri dem FC Sevilla allerdings mit 2:3 unterlagen.

psc 2 Oktober, 2020 13:16