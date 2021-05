Romelu Lukaku verhöhnt seinen Rivalen Zlatan Ibrahimovic

Nach dem Meistertitel mit Inter Mailand kann sich der 27-Jährige einen Seitenhieb in Richtung seines Rivalen nicht verkneifen. “Der wahre Gott hat den König gekrönt. Nun verbeuge dich”, twittert er in Richtung Ibrahimovic.

Auf und auch neben dem Platz liefern sich die beiden Topstürmer bereits seit Jahren ein erbittertes Duell. Anfang dieses Jahres eskalierte es im Mailänder Derby als gegenseitige Beleidigungen ausgetauscht wurden.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down

Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!

King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021