Lukaku-Wechsel: Chelsea & Inter verhandeln konkret

Die mögliche Rückkehr von Romelu Lukaku zum FC Chelsea nimmt konkrete Formen an. Seit Freitag führen Inter und die Blues konkrete Verhandlungen.

Der 28-Jährige ist gewillt auf die Insel und zu seinem Ex-Verein zurückzukehren. Und Inter will den Reisenden nach anfänglichem Zögern nicht mehr aufhalten – sofern die Rahmenbedingungen eines Transfers stimmen. Laut “Gazzetta dello Sport” kam es am Freitag zu einem Austausch zwischen Inter- und Chelsea-Verantwortlichen. Der Premier Ligist soll gewillt sein, insgesamt 120 Mio. Euro für Lukaku zu zahlen. Allerdings scheint man einen Teil der Ablöse in Form von Spielern anzubieten. Die Nerazzurri lehnen allerdings die Idee ab, Marcos Alonso in den Deal einzubinden. Nun soll über Davide Zappacosta und Emerson Palmieri diskutiert werden. Am liebsten würden die Inter-Bosse Beppe Marotta und Piero Ausilio allerdings nur Geld und keine Spieler erhalten.

Angeblich drückt Chelsea auf die Tube. Nach Möglichkeit soll Lukaku bereits für den europäischen Super Cup am kommenden Mittwoch gegen Villarreal zur Verfügung stehen.

psc 6 August, 2021 16:21