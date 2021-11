Rückkehr von Mauro Icardi zu Inter wird zum Thema

PSG-Stürmer Mauro Icardi steht weiterhin in regelmässigem Kontakt mit seinem Landsmann Lautaro Martinez. Vielleicht laufen beide bald wieder Seite an Seite bei Inter Mailand auf.

Dort lief der 28-Jährige zwischen 2013 und 2019 während sechs Jahren auf und zeigte sich auch in bester Torlaune. Danach folgte der Wechsel zu Paris St. Germain, wo er aber nicht an seine vorherige Torquote herankommt und derzeit wegen einer Verletzung ohnehin pausieren muss. Nach der Trennung von seiner Ehefrau Wanda Nara könnte Icardi trotz seinem bis 2024 gültigen Vertrag in Paris auch beruflich bald neue Wege einschlagen. Die Situation ist etwas kompliziert, da ihn Wanda Nara bislang auch als Spielerberaterin unterstützt hat. Noch ist nicht klar, ob diese professionelle Beziehung ebenfalls enden wird. Nächste Woche soll gemäss “La Repubblica” ein Treffen zwischen den beiden stattfinden, wo dies diskutiert wird.

Eine baldige Rückkehr Icardis zu Inter soll durchaus eine Option sein.

