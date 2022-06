Rückkehrer Lukaku lässt sich bereits mit Inter-Schal ablichten

Die Rückkehr von Romelu Lukaku vom FC Chelsea zu Inter Mailand steht unmittelbar vor dem Abschluss. Der Belgier wurde in der italienischen Modestadt bereits gesichtet.

Es bestehen mittlerweile keine grossen Zweifel mehr, dass Romelu Lukaku kommende Saison wieder für Inter Mailand auflaufen wird. Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” landete der Torjäger am Dienstag um kurz nach 6 Uhr morgens in Mailand. Als der 28-Jährige raus aus dem Terminal ging, wurde er bereits von Inter-Fans sowie Pressevertretern in Empfang genommen.

Dabei wurde Lukaku auch ein Inter-Schal überreicht. Diesen hing sich der Angreifer um den Hals und liess sich für Fotos ablichten. Dem Vernehmen nach überweisen die Mailänder eine Leihgebühr von bis zu zehn Millionen Euro an den FC Chelsea, wohin der belgische Nationalspieler im Vorsommer noch für 113 Millionen Euro hingewechselt war.

Romelu #Lukaku is back! Via alle visite mediche e poi la firma: il ritorno all'#Inter può avere inizio ⚫️🔵✅ pic.twitter.com/riQDutmC36 — Daniele Mari (@marifcinter) June 29, 2022

adk 29 Juni, 2022 10:19