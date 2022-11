Gleich 3 Serie A-Klubs buhlen um YB-Jungstar Fabian Rieder

Der Schweizer Neo-Nationalspieler Fabian Rieder weckt in der Serie A grosse Begehrlichkeiten.

Medienberichten aus Italien zufolge umgarnen mit Atalanta, der AS Roma und auch Inter Mailand gleich drei Topklubs aus der Serie A den 20-jährigen Mittelfeldspieler. Der 20-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und ist trotz seines jungen Alters bei YB bereits ein absoluter Leistungsträger, der so gut wie immer zum Einsatz kommt. In der laufenden Saison bestritt Rieder 21 Pflichtspiele für seinen Klub und steuerte dabei drei Treffer und sechs Assists bei.

Ob sogar schon ein Januar-Transfer für ihn zum Thema wird, ist offen. Die Young Boys würden ihn gerne mindestens bis Saisonende halten. Sein Vertrag läuft bis 2025. Den Bernern winken bei einem Verkauf in jedem Fall grosse Einnahmen. Auch Bundesligisten sollen den Mittelfeldstrategen im Visier haben.

psc 22 November, 2022 16:17