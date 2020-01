Achteinhalb Jahre nach seinem Wechsel wird Ashley Young Manchester United verlassen. Teammanager Ole Gunnar Solskjaer erklärte während der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim FC Liverpool (Sonntag, 17.30 Uhr), dass Young die Erlaubnis für einen Wechsel erhalten habe.

“Er wird im Sommer 35, und wenn er irgendwo einen Zweijahresvertrag bekommt, ist es an ihm, das anzunehmen. Wir waren nicht bereit, das anzubieten. […] Ashley war der Meinung, dass er ein neues Abenteuer ausprobieren wollte […]. Er hat einen fantastischen Job gemacht”, sagte Solskjaer.

Dem Vernehmen nach erhalten die Red Devils 1,5 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand. In den vergangenen Tagen hiess es, dass Young das Angebot von ManUnited abgelehnt habe. Der englische Rekordmeister wollte lediglich um ein Jahr verlängern.

Ole has confirmed that #MUFC defender Ashley Young is on the brink of signing for Inter Milan.

