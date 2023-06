Fenerbahçe verkündet den Transfer von Torjäger Edin Dzeko

Der bosnische Angreifer Edin Dzeko verlässt Inter Mailand und die Serie A und wechselt in die Türkei.

Fenerbahçe bestätigt am Donnerstagabend, dass Dzeko nach dem erfolgreichen Medizincheck einen Vertrag unterschrieben hat. Das Ziel ist klar: Dzeko soll die Mannschaft nach dem zweiten Platz in der abgelaufenen Saison in der kommenden Spielzeit zum Meistertitel führen.

Der Angreifer lief in der Vergangenheit auch für Manchester City, den VfL Wolfsburg und die AS Roma auf.

psc 22 Juni, 2023 18:38