Torjäger Edin Dzeko wechselt definitiv in die Türkei

Der bosnische Angreifer Edin Dzeko verlässt Inter Mailand und die Serie A und wechselt in die Türkei.

Fenerbahçe bestätigt via Twitter, dass Dzeko am Donnerstagmorgen in Istanbul angekommen ist, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und die Verhandlungen über einen ablösefreien Wechsel zum Verein abzuschliessen. Gleich danach soll Dzeko offiziell vorgestellt werden. Der Angreifer lief in der Vergangenheit auch für Manchester City, den VfL Wolfsburg und die AS Roma auf.

Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

psc 22 Juni, 2023 10:07