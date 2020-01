Tottenham akzeptiert Inter-Offerte für Eriksen

Der Transfer von Christian Eriksen von Tottenham zu Inter Mailand steht vor dem Abschluss.

Wie italienische Medien berichten, haben die Spurs ein Angebot in Höhe von 15 Mio. Euro Ablöse plus 5 Mio. Euro Boni von Seiten der Nerazzurri akzeptiert. Eriksen soll in Bälde ein Flugzeug nach Mailand besteigen und dort am Montag die notwendigen Medizintests absolvieren.

Der 27-Jährige hat sich mit Inter bereits länger auf einen Wechsel verständigt und will so rasch wie möglich zum Serie A-Klub wechseln. Nach der Einigung der Klubs scheint dies nun möglich.

psc 23 Januar, 2020 21:04