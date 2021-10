“Träume werden wahr”: Vidal stellt neues Auto vor

Mittelfeldstar Arturo Vidal von Inter Mailand hat sich ein neues Traumauto zugelegt. Nicht aber einen extravaganten Sportwagen – sondern einen echten Oldtimer.

“Träume werden wahr, ich habe Jahre darauf gewartet, bis ich ihn bekommen habe”, schrieb Arturo Vidal via Instagram an seine Fangemeinde. Der Chilene hat in diesem Zuge sein neues Auto vorgestellt: ein türkiser Fiat Panda der ersten Generation.

Für den 34 Jahre alten Profi von Inter Mailand geht damit in Traum in Erfüllung. Geparkt hat er seinen neuen Fiat übrigens neben einem doch etwas neuerem Ferrari.

