Permanenter Alexis Sanchez-Wechsel zu Inter steht bevor

Nun also doch: Der definitive Wechsel von Alexis Sanchez von Manchester United zu Inter Mailand geht wohl demnächst über die Bühne.

Noch am Montagmorgen gab es Zweifel, ob sich der 31-jährige Chilene tatsächlich permanent den Nerazzurri anschliesst, nachdem die Zukunft von Trainer Antonio Conte nicht mehr sicher scheint. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am Montagabend aber verkündet, steht einem Transfer von Alexis Sanchez zum Serie A-Klub nicht mehr viel im Weg. Die beiden Klubs sollen sich über die Konditionen des Wechsels so gut wie einig sein.

Alexis zeigte eine starke Rückrunde und blühte bei Inter nach schwierigen Jahren bei den Red Devils zuletzt regelrecht auf. Er soll einen Dreijahresvertrag mit einem Jahressalär von 7 Mio. Euro unterzeichnen.

