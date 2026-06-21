SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Inter plant mit Çalhanoğlu weiter

Verlängerung von Inter-Star noch nicht entschieden

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 09:25
Verlängerung von Inter-Star noch nicht entschieden

Die Zukunft von Hakan Çalhanoğlu scheint weiterhin bei Inter Mailand zu liegen. Laut «Tuttomercato» haben die Nerazzurri bislang allerdings noch nicht entschieden, ob sie zeitnah Gespräche über eine weitere Vertragsverlängerung aufnehmen werden. Der aktuelle Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft noch bis 2027.

Grundsätzlich besteht bei Inter jedoch kein Interesse an einem Verkauf. Nach aktuellem Stand sehen die Verantwortlichen Çalhanoğlu weiterhin als wichtigen Bestandteil des Kaders. Nur ein aussergewöhnlich hohes Angebot könnte die Situation verändern. Ein solches liegt bislang allerdings nicht vor.

Bereits vor einigen Wochen hatte die «La Gazzetta dello Sport» berichtet, dass eine Vertragsverlängerung grundsätzlich erwartet werde und der Mittelfeldspieler seine Zukunft in Mailand sehe. Die aktuelle Entwicklung deutet daher weniger auf einen möglichen Abschied als vielmehr auf eine Frage des Timings hin. Inter muss nicht unter Druck handeln, da Çalhanoğlu noch zwei Jahre Vertrag besitzt.

Für die Nerazzurri spricht zudem die sportliche Bedeutung des 32-Jährigen. Seit seinem Wechsel zum Stadtrivalen hat sich der Spielmacher zu einem der wichtigsten Akteure im Mittelfeld entwickelt und zählt weiterhin zu den Führungsspielern des Teams.

Mehr Dazu
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
Omlin gehört dazu

FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche
Mehr entdecken
Bastoni als Schlüssel

Inter Mailand plant Millionen-Umbau in der Defensive

21.06.2026 - 11:48
Inter plant mit Çalhanoğlu weiter

Verlängerung von Inter-Star noch nicht entschieden

21.06.2026 - 09:25
"Zu besserem Spieler gemacht"

Nati-Star Manuel Akanji schwärmt von Inter-Coach Cristian Chivu

20.06.2026 - 16:49
Juve & Napoli dran

Weil Inter bei Goalie Vicario nicht zuschlug, zeigen zwei andere Serie A-Klubs Interesse

18.06.2026 - 11:15
Franzose soll kommen

Inter Mailand macht Real-Profi Eduardo Camavinga zur Priorität

17.06.2026 - 16:46
Franzose vor Wechsel

Arsenal ist sich mit Roma-Profi Manu Koné über Wechsel einig

17.06.2026 - 12:44
Schon länger im Fokus

Inter Mailand gibt Angebot für Liverpool-Profi Curtis Jones ab

16.06.2026 - 12:20
Lukas Hornicek

Neue Idee: Ein WM-Torhüter soll bei Inter die Nachfolge von Yann Sommer antreten

13.06.2026 - 14:44
Neue Aufgabe?

Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

11.06.2026 - 14:58
Roma hält den Abwehrchef

Inter Mailand bleibt an Mancini dran

7.06.2026 - 18:37