Verlängerung von Inter-Star noch nicht entschieden

Die Zukunft von Hakan Çalhanoğlu scheint weiterhin bei Inter Mailand zu liegen. Laut «Tuttomercato» haben die Nerazzurri bislang allerdings noch nicht entschieden, ob sie zeitnah Gespräche über eine weitere Vertragsverlängerung aufnehmen werden. Der aktuelle Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft noch bis 2027.

Grundsätzlich besteht bei Inter jedoch kein Interesse an einem Verkauf. Nach aktuellem Stand sehen die Verantwortlichen Çalhanoğlu weiterhin als wichtigen Bestandteil des Kaders. Nur ein aussergewöhnlich hohes Angebot könnte die Situation verändern. Ein solches liegt bislang allerdings nicht vor.

Bereits vor einigen Wochen hatte die «La Gazzetta dello Sport» berichtet, dass eine Vertragsverlängerung grundsätzlich erwartet werde und der Mittelfeldspieler seine Zukunft in Mailand sehe. Die aktuelle Entwicklung deutet daher weniger auf einen möglichen Abschied als vielmehr auf eine Frage des Timings hin. Inter muss nicht unter Druck handeln, da Çalhanoğlu noch zwei Jahre Vertrag besitzt.

Für die Nerazzurri spricht zudem die sportliche Bedeutung des 32-Jährigen. Seit seinem Wechsel zum Stadtrivalen hat sich der Spielmacher zu einem der wichtigsten Akteure im Mittelfeld entwickelt und zählt weiterhin zu den Führungsspielern des Teams.