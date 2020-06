Dieser Vertrag winkt Lautaro Martinez bei Barça

Der FC Barcelona kämpft weiterhin um die Verpflichtung von Lautaro Martinez. Mit dem argentinischen Stürmer haben die Katalanen sogar schon einen Vertrag ausgehandelt

Der 22-Jährige soll von der Perspektive auch im Klub mit Superstar Lionel Messi zusammenspielen zu können, angetan sein. Er wünscht sich offenbar den Wechsel zu Barça und hat sich mit dem Verein auch schon über einen Vertrag geeinigt. Die “Sport” enthüllt nun Details zu den Konditionen: Demnach winkt Lautaro Martinez beim La Liga-Klub ein Fünfjahresvertrag mit einem Jahressalär von 12 Mio. Euro plus Boni.

Inter soll die Gespräche erlaubt haben, obwohl der Torjäger noch bis 2023 an den Serie A-Klub gebunden ist. In der vergangenen Woche machte Sportdirektor Piero Ausilio klar, dass Martinez die Nerazzurri nur dann verlässt, wenn ein Verein die Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro aktiviert. Barça will genau dies tun, muss dafür zunächst aber wohl noch Transfereinnahmen generieren. 40 Mio. Euro soll hierfür der mögliche Verkauf von Nelson Semedo zu ManCity einbringen.

2 Juni, 2020