Victor Moses zum Medizincheck bei Inter

Der Wechsel von Victor Moses zu Inter Mailand steht bevor. Der nigerianische Flügelspieler ist bei den Italienern bereits zum Medizincheck eingetroffen.

Der 29-Jährige spielte in den vergangenen 12 Monaten auf Leihbasis bei Fenerbahçe in der Türkei. Diese Leihe wird nun aber abgebrochen. Die Transferrechte an Victor Moses liegen noch bei Chelsea. Der 38-fache Nationalspieler wird nun vorläufig für den Rest der Saison an Inter verliehen werden, wo er wieder auf Antonio Conte trifft, mit dem er bei den Blues in der Vergangenheit bereits erfolgreich zusammenarbeitete.

Inter sichert sich eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro, die die Nerazzurri zum Saisonende ziehen können.

psc 21 Januar, 2020 11:49