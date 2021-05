Vidal sagt OM ab

Ein möglicher Wechsel von Arturo Vidal zu Olympique Marseille ist endgültig vom Tisch. Der Mittelfeldabräumer zeigt kein Interesse an einem neuerlichen Transfer.

Jorge Sampaoli ist mit seinem Vorstoss gescheitert, Arturo Vidal zu Olympique Marseille zu lotsen. Wie die französische Zeitung “La Provence” berichtet, hat der chilenische Nationalspieler seinem ehemaligen Trainer eine Absage erteilt.

Der 33-Jährige wechselte erst im Sommer vorigen Jahres vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Seine Absage an Sampaoli begründete er darin, sich gut mit Trainer Antonio Conte zu verstehen und sich in Mailand sehr wohlzufühlen. Vidal absolvierte in der laufenden Saison 30 Pflichtspiele mit zwei Toren und ebenso vielen Vorlagen.

Nun folgte also auch die Absage der anderen Partei. OM-Präsident Pablo Longoria sagte schon in der Vorwoche bei “Canal+”, dass Vidal keine Option für den Klub aus dem Süden Frankreichs darstelle. Vidals Salär von rund sechs Millionen Euro sei finanziell nicht machbar.

