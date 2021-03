Viertägige Zwangspause für Inter – Spiel abgesagt

Inter Mailand muss wegen teaminternen Corona-Fällen einen viertägigen Trainingsstopp einlegen. Zudem wird die Partie gegen Sassuolo am Samstag verschoben.

Die Nerazzurri meldeten insgesamt vier positive Coronatests in der Mannschaft: Nach Danilo D’Ambrosio und Samir Handanovic sind Stefan de Vrij und Matias Vecino betroffen. Dies führt nun zu einer Pause für das gesamte Team. Ausserdem müssen die aufgebotenen Internationalen, die am Sonntag zu ihren Nationalteams einrücken sollten, vorerst beim Klub bleiben. Am Montag wird die gesamte Mannschaft erneut getestet.

📑 | COMUNICATO@Stefandevrij e @vecino sono risultati positivi al Covid-19: l'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 👇 https://t.co/jlPRsFzXkL — Inter (@Inter) March 18, 2021

psc 18 März, 2021 15:21