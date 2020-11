Wechsel zum Rivalen? Inter und Juve wollen Calhanoglu

Vollzieht Hakan Calhanoglu schon bald einen Überraschungswechsel? Der türkische Nationalspieler, dessen Vertrag zum Saisonende beim AC Mailand ausläuft, wird offenbar mit Inter und Juventus gleich von zwei Serie-A-Rivalen der Rossoneri umgarnt.

Hakan Calhanoglus Kontrakt beim AC Mailand läuft Ende Juni 2021 aus. Milan würde das Arbeitspapier des 25-Jährigen offenbar gerne verlängern, wobei Klub und die Spieler-Seite finanziell bislang nicht zueinander finden sollen.

Laut der italienischen Sportzeitung “Tuttosport” könnten Inter oder Juventus ihren Vorteil daraus schöpfen. Denn demnach seien beide Klubs am Offensivspieler interessiert. Ein Transfer im Winter sei offenbar auch gar nicht abwegig, wie aus dem Bericht hervorgeht. Andernfalls dürfte Calhanoglu, der in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht wird, im Sommer 2021 ablösefrei wechseln.

adk 15 November, 2020 12:46